Grammy ödüllü Black Coffee İstanbul’a geliyor

Afrika topraklarının dünya müzik endüstrisine son yıllarda kazandırdığı en büyük yetenek olarak adından söz ettiren Black Coffee, yarın KüçükÇiftlik Park'ta sevenleriyle buluşacak.

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Elektronik müzik dünyasında bir ikon haline gelen ve egzotik melodileriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Grammy ödüllü sanatçı Black Coffee, birçok ünlü sanatçının da yer alacağı etkinlikte performans sergileyecek.

KüçükÇiftlik Park’ta düzenlenecek etkinlikte Black Coffee’ye, ismi yıllar içerisinde Mikonos Adası ile özdeşleşen ve orta doğu seslerini ustaca dizimlediği prodüksiyonlarıyla klarnet, kaval, zurna, ney ve kanunu elektronik müzik dünyasında kabul ettiren Valeron, yaşamın içerisindeki her şeyi kolektif bir sanat yapıtına eviren düşünce yapılarıyla global bir gruba dönüşen Avangart Tabldot ve İstanbul gece hayatının önemli prodüktör ve DJ’lerinden Cüneyt Çilingiroğlu eşlik edecek. (DHA)