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Grammy ödüllü Jon Batiste, ilk oyunculuk deneyimi için hazırlanıyor

Geçtiğimiz haftalarda evine beş Grammy götüren Jon Batiste, ilk oyunculuk deneyimi için hazırlanıyor. Batiste, 1985 yapımı Mor Yıllar'ın (The Color Purple) yeni versiyonunda rol alacak.

Sozcu.com.tr
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Grammy ödüllü Jon Batiste, ilk oyunculuk deneyimi için hazırlanıyor

35 yaşındaki müzisyen, blues şarkıcısı Shug Avery’nin kocası Grady’yi canlandıracak. Grady rolünü daha önce Akademi Ödülü’ne aday gösterilen Bennet Guillory canlandırmıştı.

Batiste; Danielle Brooks, Halle Bailey, Aunjanue Ellis, Corey Hawkins, Fantasia Barrino, Ciara, Louis Gossett Jr., David Alan Grier ve Colman Domingo gibi isimlerler birlikte beyazperdede görünecek.

Oscar ödüllü Batiste, 2022 Grammy Ödülleri’nde “We Are” ile yılın albümü ödülünün yanı sıra toplam 11 dalda adaylık alarak en üst sıralarda yer aldı.

Alice Walker’ın 1982 tarihli romanından uyarlanan hikâye, 2005’te de Broadway’e uyarlanmıştı.

Blitz Bazawule tarafından yönetilecek Warner Bros. filmi, Aralık 2023’te vizyona girecek.

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