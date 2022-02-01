Grease filmi severlere müjde: 10 bölümlük mini dizi geliyor

Paramount+, John Travolta ve Olivia Newton John'un başrollerini paylaştığı efsanevi filmin meşhur Pembe Hanımlar'ı (Pink Ladies) için dizi hazırlığına girişti. Filmdeki hikâyenin dört yıl öncesinde geçen dizinin, Rise of the Pink Ladies ismiyle yayınlanması bekleniyor.

Sozcu.com.tr

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Paramount+, pazartesi günü yeni 10 bölümlük orijinal dizisi Grease: Rise of the Pink Ladies için planlarını açıkladı. Yeni dizi; 1978’deki hit müzikalin hikâyesinin dört yıl öncesini anlatacak dizi, filmin ikonik 50’li kız çetesinin başlangıç hikayesini ekrana taşıyacak.

Grease: Rise of the Pink Ladies 1954’te; klasik filmdeki olaylardan önce geçiyor ve dört bıkmış uyumsuz genci Rydell Lisesi’nde takip ediyor.

Müzikal dizide Marisa Davila, Cheyenne Isabel Wells, Ari Notartomaso, Tricia Fukuhara, Shanel Bailey, Madison Thompson, Johnathan Nieves, Jason Schmidt, Maxwell Whittington-Cooper ve Jackie Hoffman yer alıyor.

Paramount Television Studios ve Paramount+ Orijinal Senaryo Dizisi Başkanı Nicole Clemens, “Yapmakta olduğumuz ve hayran kalacağınız heyecan verici müzikal numaralardan oluşan inanılmaz bir kadroya yer veren yeni orijinal dizimizi tanıtmaktan heyecan duyuyoruz” dedi.

Dizinin çekimleri Vancouver’da başladı. 1978’deki hit filmdeki yıldızlardan hiç kimse projede yer almıyor ve hatta karakterleri de projede yer almayacak.

Grease: Rise of the Pink Ladies, 2022’de ViacomCBS’nin yayın ağı Paramount+’da yayınlanacak.

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