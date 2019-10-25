Grease filminin spin-off’u geliyor

HBO kanalı, John Travolta ve Olivia Newton-John’ın başrollerinde olduğu Grase filminin geçtiği Rydell Lisesi’ni odağına alan bir dizi için harekete geçti. Sinema tarihinin en meşhur müzikal filmlerinden biri olan 1978 yapımlı Grease’in spin-off’unda kült filmdeki bazı karakterler de yer alacak. (Spin-off: orijinal medya yapımının içerisindeki bir ya da birkaç karakteri konu alan başka bir televizyon programı ya da filmdir.)

HBO Max’ten Sarah Aubrey, dizi konusunda şu açıklamada bulundu: “Grease, her jenerasyonun sevdiği ikonik bir pop kültürü fenomeni. Paramount’taki arkadaşlarımızın böyle bir fikre açık olup heyecanlanmaları ve bunu büyük bir tuvale yayarak dizileştirecek olmaları beni çok sevindirdi. İkonik şarkıları duyduğunuzda heyecan yaratacak kadar Grease ile aynı ruha, enerjiye sahip.” Dizi, orijinal filmde de olduğu gibi 1950’lerde geçecek ve kült filmdeki bazı karakterler de projede yer alacak…