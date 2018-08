Grease’in 40’ncı yılı için bir araya geldiler

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

İki efsane isim, John Travolta ve Olivia Newton John, Grease filminin 40’ıncı yılı için dün Beverlyhills’teydi… Los Angeles'taki Samuel Goldwyn Tiyatro'sunda gerçekleşen gecede ikili, basına eğlenceli pozlar verdi.

Artık klasikleşmiş bir şarkı olan “You’re the One That I Want” şarkısındaki danslarını yapmayı da ihmal etmeyen ikili, zamanın çok çabuk geçtiğine değindi. “Gerçekten inanılmaz, zamanın nasıl geçtiğini anlamadım” diyen Olivia Newton John, Travolta ile bir arada olmanın 40 yıl önceki film kadar heyecanlı olduğunu da belirtti.

Aradan yıllar geçse de Grease filmi hala hafızalarda. Hala taklitleri yapılıyor ya da yeniden yeni isimlerle çekiliyor. Hatta 1982 yılında başka oyuncularla Grease 2 filmi çekilmiş, ne var ki ilkinin başarısının yüzde 5’i kadar insanları yakalayamamıştı…