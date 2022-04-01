Greta Thunberg, iklim kriziyle ilgili yeni bir kitap hazırlıyor

Greta Thunberg, bu sonbaharda gezegendeki birçok krizin nasıl birbirine bağlandığına dair küresel bir genel bakış sunmayı amaçladığı yeni bir kitap yayınlayacak. Kitapta bilim insanı Katharine Hayhoe, ekonomist Thomas Piketty ve romancı Margaret Atwood'un katkıları da yer alacak.

Sozcu.com.tr

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İklim aktivisti Greta Thunberg yeni kitabı için hazırlıklara devam ediyor. Sonbaharda çıkması beklenen kitap için Thunberg yaptığı açıklamada, “Platformumu bilime dayalı bir kitap oluşturmak için kullanmaya karar verdim. İklim, ekolojik ve sürdürülebilirlik krizlerini bütünsel olarak kapsayan bir kitap olacak. Çünkü iklim krizi elbette çok daha büyük olan sürdürülebilirlik krizinin sadece bir belirtisi. Umuyorum ki bu kitap, bu farklı, birbiriyle yakından bağlantılı krizleri anlamak için bir tür başvuru kaynağı olabilir” dedi.

Bu sonbaharda Penguin tarafından yayınlanacak olan kitapta Thunberg, bilim insanları Johan Rockström ve Katharine Hayhoe’dan ekonomist Thomas Piketty ve romancı Margaret Atwood’a kadar 100’den fazla katkıda bulunan kişiyi bir araya getirdi. Thunberg, aynı zamanda kendi iklim aktivizmi deneyimlerinden öğrendiklerini de paylaşıyor.

Thunberg’in Penguin editörü Chloe Currens, “Greta, en iyi ve en heyecan verici yeni yazarlarımızdan biri olduğunu kanıtladı. Kitabın farklı bölümlerini birbirine bağlayan bir dizi keskin, anlayışlı ve tutkulu bölümde, kendi deneyimlerini paylaşıyor ve öğrendiklerine yanıt veriyor” dedi.

Kitap, 27 Ekim 2022’de Birleşik Krallık’ta yayınlanacak ve ABD’de de 2023’ün başlarında yayınlanması planlanıyor.

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