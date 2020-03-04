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Gri nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre gri mi, gıri mi?
Gri nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre gri mi, gıri mi?
Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘gri’dir. Gri mi, gıri mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 4 Mart 2020 - 09:55

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘gri'dir.

GRİ NE DEMEK:

1- Kül rengi, boz renk, demir rengi, demirî.

2- Bu renkte olan.

GRİ NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin gri mi, gıri mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı gri şeklinde olmalıdır.

gıri (Yanlış kullanım)
gri (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Yeni aldığım gri kazağı annem çok beğendi.”

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Son güncelleme: 09:58 - 04.03.2020
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