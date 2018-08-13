Gripin’den İyi Oyun setine ziyaret

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Bilgisayar oyunu League of Legends oynayan beş gencin Türkiye'de gerçekleşecek turnuvaya hazırlık sürecini anlatan gençlik filmi ‘İyi Oyun'un çekimleri devam ediyor. Mert Yazıcıoğlu, Yiğit Kirazcı, Afra Saraçoğlu, Hakan Kurtaş, Orkun Işıtmak, Bahar Şahin, Doğaç Yıldız, Tolga Canbeyli, Bada Oh Deniz ve Kerem Bürsin'in başrollerinde yer aldığı filmin seti geçtiğimiz günlerde sürpriz bir ziyarete tanık oldu.

FİLM İÇİN ŞARKI HAZIRLIYORLAR

Rock müziğin önemli temsilcilerinden Gripin'in üyeleri, ‘İyi Oyun'un çekimlerine gelerek filmin oyuncularıyla bir araya geldi. Mert Yazıcıoğlu, Orkun Işıtmak, Bahar Şahin, Tolga Canbeyli ve Bada Oh Deniz'le çekimler arasında sohbet eden Gripin, ekiple keyifli anlar yaşarken fotoğraf da çektirdi.

Gripin, şu sıralar sürpriz bir isimle ‘İyi Oyun' filmine özel şarkı hazırlıyor. Senaryosunu Emre Sirel'in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Umut Aral'ın oturduğu ve Türkiye'nin ilk e-spor gençlik filmi olarak bir ilke imza atacak.