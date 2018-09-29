Grup Gündoğarken ve Vassiliki, 20 yıl sonra Rüzgar’ı seslendirdi

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Ada Müzik'in İstanbul Moda Kayıkhane'de gerçekleştirdiği ‘BurAda Müzik Var' festivalinde sahne alan Grup Gündoğarken ve Vassiliki, ilk kez 1998 yılında yayınlanan ‘Mest Of Gündoğarken' albümünde yer alan ‘Rüzgar' şarkısını 20 yıl aradan sonra yeniden birlikte seslendirdiler. Konser için Atina'dan gelen Vassiliki ve Grup Gündoğarken’ın bu performansı dakikalarca alkışlandı. Performansın ardından Vassiliki'nin 2015 yılında vefat eden eşi, ünlü müzisyen Nikiforos Metaxas yayınlanan bir video ile anıldı.

“KÜLTÜR KÖPRÜSÜ OLUŞTURULDU”

Grup Gündoğarken ile tekrar aynı sahneyi paylaşmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Vassiliki, “Ne mutlu bana ki bugün burada sizinleyim. Niko çok özel bir adamdı. Dünyanın her yerini dolaştı. Kanada'da, Paris'te ve birçok farklı ülkede yaşadı ama İstanbul'da rahat etti. Türk-Yunan dostluğuna patika açtı. İki ülkenin gençleri birbirinden müzik öğrenmeye başladı. Bir kültür köprüsü oluşturdu” dedi.