Grup Gündoğarken’in konuğu Eda Baba oldu

Genç müzisyen Eda Baba, Grup Gündoğarken'in sahnesine konuk oldu ve sürpriz bir teklifte bulundu: "Bir şarkımı cover yapın."

Grup Gündoğarken’in Akmerkez Üçgen Teras’ta düzenlediği Yıldızlı Buluşmalar’ın konuğu genç şarkıcı Eda Baba’ydı. Eda Baba’nın konuk olduğu programa dinleyicilerin ilgisi yoğundu. Eda Baba ve Grup Gündoğarken’in usta isimleri Burhan Şeşen ile Gökhan Şeşen, ‘Ezbere Biliyorum Seni’, ‘Olmaz’, ‘Beni Vur’, ‘Ellerimde Çiçekler’ ve ‘Kimse Bilmez’ gibi hem kendilerine hem de farklı sanatçılara ait şarkıları birlikte seslendirerek dinleyicilere müzik ziyafeti çektiler.

‘COVER PARÇALARI SEVMEM GEREKİYOR’

Sahnedeki sohbetleriyle de dinleyicilere keyifli anlar yaşatan Eda Baba ve Grup Gündoğarken, dinleyicilerin merak ettikleri soruları yanıtladılar. Cover yaptığı parçaları tamamen hissettiği duygulara göre seçtiğini söyleyen Baba, “İlk olarak benim sevmem gerekiyor” dedi. Eski Bando’da 45’likleri çaldıklarını ve kopamadıkları şarkılar olduğunu belirten Baba, “Her Şey Seninle Güzel onlardan biri” diyerek şarkıyı seslendirdi. Grup Gündoğarken’e, “Bir şarkımı birlikte cover yapalım” teklifinde bulunan Baba, grup üyelerinden olumlu yanıt aldı.

DİLHAN ŞEŞEN SÜRPRİZİ

Konserin sürprizi ise Dilhan Şeşen’den geldi. Şeşen, sahnede babası Burhan Şeşen, amcası Gökhan Şeşen ve Eda Baba ile birlikte ‘Sıcaklardandır’ şarkısını seslendirdi. Burhan Şeşen, 3. nesil olarak adlandırılan yeni nesil sanatçıların birbirlerine destek olmalarından duyduğu mutluluğu dile getirirken, Baba, “Bu dışarıya yansıyorsa ne mutlu bize” ifadelerini kullandı.

Salı günleri saat 20.00’de ücretsiz bir şekilde gerçekleşen etkinliğe 27 Ağustos’ta Emre Altuğ, 3 Eylül’de Can Bonomo konuk olacak.