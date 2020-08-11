Grup Lokomotif’in müzisyeni Tansu Atak kalp krizine yenik düştü

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Göltürkbükü Mahallesi'nde yaşayan ve bir zamanlar şarkıcı Seyyal Taner ile birlikte 1987 Eurovision Şarkı Yarışması’nda Türkiye’yi temsil eden Grup Lokomotif'in bas gitaristi, ünlü müzisyen Cemal Tansu Atak, geçirdiği kalp krizi sonucu 66 yaşında hayatını kaybetti.

Atak'ın ölümünü ses sanatçısı ve yazar Onur Akay duyurdu. Akay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Çok değerli müzisyen Tansu Atak'ı kaybettik. 1974 yılında kurulan Grup Lokomotif'in kurucularından olan ve çok sayıda değerli sanatçımızla çalışan Atak ve grubu, Seyyal Taner'le birlikte 1987 Eurovision Şarkı Yarışması’nda ‘Şarkım Sevgim Üstüne’ şarkısı ile Türkiye’yi temsil etmişti” ifadelerini kullandı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Atak'ın cenazesi dün akşam saatlerinde Bodrum'un Gölköy Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Gölköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

70’li ve 80’li yılların en ünlü gruplarından biri olan Grup Lokomotif'in bas gitaristi ve kurucularından olan Tansu Atak, grubu ile çok sayıda konser vermiş ve çok sayıda ünlü isme sahnelerde eşlik etmişti.