Güç Sensin umutsuz gençlere örnek olacak

Güç Sensin adlı belgesel ve kitabıyla gençlerin başarı öykülerini anlatan Tekelioğlu, “Gençlerimiz ne yazıkki umutsuz. Bu yüzden bu film ve kitabı hazırladım” dedi

Gazeteci, TV habercisi, belgeselci ve yazar Tuluhan Tekelioğlu, 19 Mayıs'ın 100. yılında Türk gençliğine Güç Sensin adlı belgeseli ve kitabı hediye etti. Daha önce pek çok belgeselleri ve kitaplarıyla ön plana çıkan Tekelioğlu ile Etiler'de buluştuk. Yapımcısı ve yönetmeni olduğu yeni belgeseli Güç Sensin'le Karakarga Yayınevi'nden aynı adla çıkan kitabını konuştuk.

– Hem belgesel hem kitap olarak çıkan Güç Sensin'in fikri nasıl doğdu, nasıl gelişti?

Bu toplumun gerçek lokomotiflerinin gençler ve kadınlar olduğuna inanıyorum. Mustafa Kemal'in bu ülkeyi emanet ettiği gençler ne yazık ki son derece umutsuz bir şekilde yaşıyor. TÜİK verilerine göre 14-25 yaş arasındaki gençlerin yüzden 26'sı işsiz. Ülkemizdeki her üç gençten biri evde oturuyor. Üniversiteye giren gençler ise geleceklerinden endişeli. Mezun olanlar iş bulma konusunda umutsuz. İşte böyle bir ortamda, gençlere umut vermek istediğimden onların içinden bu film ve kitapta yer alan gençleri bulup çıkardım.

– Onları bulmak zor olmadı mı?

Çeyrek asırlık gazetecilik tecrübemle, çevremle birlikte harekete geçtim. Hepsi farklı alanlardan, farklı başarılar elde etmişler. Bu gençlerin birçoğu 18 yaşın altında olduğundan konuşmak için ailelerinden izin almam gerekiyordu.

– Gençlerin hayal kurmaları gerektiğini söylüyorsun…

Ne yazık ki gençlerimiz hayal kurmayı unuttu. Bu belgesel ve kitapla gençlere hayal kurmaları gerektiği fikrini aşılamayı hedefliyorum.

– Sponsor bulmak zor mu oldu?

Sponsor bulmakta çok zorlandım. Sonunda yolum Eti ile kesişti ve sponsor olmayı kabul ettiler. Onlar bu filmden ilham alarak bu yıldan itibaren Toplum Gönüllüleri Vakfı ve bizimle birlikte Gençlik Ödülleri vermeye başlıyor. Her yıl 16 alanda 16 gence destek verilecek. Projenin adı ‘Genç Sensin Güç Sensin' olacak…