Güher-Süher Pekinel kardeşlere Almanya Liyakat Nişanı

Güher-Süher Pekinel kardeşler Almanya’nın en yüksek dereceli nişanı Liyakat Nişanı‘yla onurlandırıldı. Pekinel Kardeşler, “Dünyada örnek, başarı ve sürdürülebilirliklerini kanıtlayan müzik eğitim sistemlerimizi bu motivasyon ile sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Almanya Federal Cumhuriyeti, müzik alanında dünya çapında çalışmaları ve kültür-sanat alanında global diyaloğu güçlendiren hayat boyu kariyer ve katkıları nedeni ile alanında sıra dışı kişiliklere 1951 yılından bu yana verilen “Bundesverdienstkreuz” ödülü ülkemizin dünyaca ünlü piyanistleri Güher-Süher Pekinel'e verildi.



“17 Kasım’da Federal Almanya Cumhuriyeti Sayın Cumhurbaşkanı Frank – Walter Steinmeier tarafından ikiz kardeşler Güher & Süher Pekinel'e tevdi edilen Federal Almanya Cumhuriyeti Liyakat Nişanı, Pazartesi günü Alman Başkonsolosluğu'nda gerçekleşen tören ve ödül seremonisi ile takdimm edildi.



Pandemi tedbirleri nedeniyle sınırlı sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşen törende konuşan İstanbul Başkonsolosu Johannes Regenbrecht, Pekineller'in uluslararası çapta kendilerini kanıtlamış sanatçılar olmakla beraber, kurdukları 3 müzik eğitimi sisteminin önemini de vurguladı. Toplumsal faaliyetlerle her iki topluma yönelik olumlu katkılarda bulunarak, uzun yıllardır Türkiye ve Almanya arasında kültürel köprüler oluşturduklarını kaydetti.





“EĞİİM SİSTEMLERİMİZ İÇİN TAKDİM EDİLMESİNDEN DOLAYI MİNNETTARIZ”

Pekinel kardeşler haberi sosyal medya hesaplarından şöyle duyurdu:

“Almanya Federal Cumhuriyeti'nin en yüksek dereceli nişanı olan Liyakat Nişanı ile onurlandırılmanın gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. Cumhurbaşkanı Frank – Walter Steinmeier'ın imzası ile takdim edilen kültür-sanat alanında dünyanın en üst seviyelerinde sayılan Alman Liyakat Nişanının 47 yıldır sürdürdüğümüz uluslararası profesyonel kariyerimiz ve her yaştan çocuk ve gençlerin müzik eğitimi için yürüttüğümüz müzik eğitim sistemlerimiz için takdim edilmesinden dolayı çok minnettarız.

Dünyada örnek, başarı ve sürdürülebilirliklerini kanıtlayan müzik eğitim sistemlerimizi bu motivasyon ile sürdürmeye devam edeceğiz.”