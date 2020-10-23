Guinness’e aday: Kumdan piramit 5 yıldır ayakta

Antalya'da düzenlenen Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali kapsamında 5 yıl önce bin ton kum kullanılarak yapılan Keops Piramidi, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye aday oldu.

Antalya’da 10 bin tondan fazla kum kullanılarak yapılan, 200’den fazla kum heykelin sergilendiği Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali, gelecek yıl 16’ncı kez ve farklı bir temayla ziyaretçilerini ağırlayacak.

Deniz efsaneleri, mitolojik ve tarihi karakterler, dünya harikaları gibi farklı temalarda yüzlerce heykeli yerli ve yabancı ziyaretçiyle buluşturan festivalde, 2015’te ‘Dünya Harikaları’ temasıyla yapılan kumdan Keops Piramidi, diğerlerinin aksine festival yönetimi tarafından yıkılmadı.

Gerekli bakımları yapılarak 5 yıldır korunan piramidin, en uzun süre ayakta kalan kum heykel unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı’nda yer alması için başvuru yapıldı.

15 GÜNDE YAPILDI

Festival Direktörü Cem Karaca, şöyle konuştu:

* En uzun süre ayakta kalan kum heykel olması için Keops Piramidi’ni yıkmadık. Alanında dünyada bir örneği daha yok. Tespit ettiğimiz en uzun ömürlü kum heykel 4 yıl kadar ayakta kalırken, bizim heykelimiz 5 yıldır ayakta.

* Bu rekoru geliştirmek ve Guinness Rekorlar Kitabı’nda yer almak için gerekli başvuruyu yaptık. Sürecin sonunda rekorlar kitabına gireceğini umuyoruz.

Heykelde bin ton kum kullanıldığını belirten Karaca, 7 metre yüksekliğindeki piramidin, 3 kum heykeltıraş tarafından 15 günde yapıldığını sözlerine ekledi. (DHA)