Guinness’e giren Ortak Varoluş Mozaiği iki dalda daha rekora aday

Hatay'da 1600 metrekarelik boyutuyla 'dünyanın en büyük tek parça taban mozaiği' unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Ortak Varoluş Mozaiği'nin iki dalda daha rekoru için başvuru yapıldı.

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EXPO 2021 Hatay kapsamında 44 şehirden getirilen doğal taşlarla oluşturulan mozaik, Antakya ilçesindeki Kisecik Mahallesi’ndeki EXPO alanında sergileniyor.

Tasarımıyla 7 aylık çalışmayla 16 milyon taşla yapılan Ortak Varoluş Mozaiği, ‘dünyanın en büyük tek parça taban mozaiği’ olarak geçen yıl Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.

Rekorlar kitabına girmesinin ardından şehre giden ziyaretçilerin de ilgisini çeken mozaikle ilgili büyükşehir belediyesi tarafından iki yeni rekor için daha başvuru yapıldı.

Taban mozaiği, ‘en fazla taşla yapılan mozaik’ ve ‘en büyük oval mozaik’ dallarında da Guinness Rekorlar Kitabı’na girmesi için aday gösterildi.

EXPO 2021 Hatay Genel Sekreteri İhsan Çakar, “Hataylı usta ve sanatçıların emeğiyle mozaiği oluşturduk. Hatay yerelinde yaptığımız bu çalışmanın bir rekora imza attığını daha sonra öğrendik. Aslında o amaçla başlamamıştık. Başvurumuzun ardından ilgili hakemlerin incelemesiyle rekorumuz tescillenmiş oldu. Hatay Guinness Rekorlar Kitabı’na bu mozaikle girmiş oldu” diye konuştu.

EXPO 2021 Hatay Genel Sekreteri İhsan Çakar, üç semavi dinin simgelerinin yanı sıra Habibi Neccar Dağı, Akdeniz, Asi Nehri, gazella gazella türü dağ ceylanı gibi şehri anlatan unsurların yer aldığı 1600 metrekarelik taban mozaiğinin ‘oval şeklinde yapılmış en büyük eser’, ‘en fazla taşla yapılmış mozaik eser’ dallarında da yeni rekor yolunda olduğunu belirtti. (AA)