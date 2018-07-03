Gül Sunal, eşi Kemal Sunal’ın kendisine yazdığı mektubu paylaştı!

Kemal Sunal, bundan 18 yıl önce henüz 56 yaşındayken aramızdan ayrıldı. Eşi Gül Sunal, usta komedyenin kendisine 1973'te yazdığı mektubu, vefat yıldönümünde paylaştı. Usta komedyen mektubunda hem tiyatro hem de sinema serüveniyle ilgili bilgi veriyordu.

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Kemal Sunal’ın mektubunu paylaşan Gül Sunal, fotoğrafın altına “1973 yılında yazılan bu mektupları okudukça hayranlığım özlemim çoğalıyor. İyi ki hayatımdasın Kemal…” notunu yazdı.

Ekim 1973’te yazılan mektupta Kemal Sunal, şunları yazmıştı:

“Bizim tiyatroda tadilat olduğu için oyuna Aralık başında başlayacağız. Fakat yeni salonu yeni bir oyunla açmak istiyoruz. Bu yüzden pazartesi günü prova günüymüş. Perşembe günü de filme başlıyoruz. Oyunumuz provası her gün çok sıkı şekilde yapılsa ancak aybaşına çıkar. Onun için provalar çok sıkı yapılacak. Ben bu filmde Tarık Akan’la kardeşi oynuyorum. Yani rol çok büyük. Bu yüzden provaları aksatacağım bazen de hiç katılamayacağım. Çocuklarla oturup konuştuk. yeni piyeste ufak bir rol oynayacağım. Bunu da böylece ayarladık.

Dün gene bir takım elbise aldım. İstanbul’da çok sık dolaşıyorum. Benim filim (Yalancı Yarim) şimdi Eskişehir’de oynuyor. Orada filmi seyredenler geldi, büyük reaksiyon alıyormuşum. Zaten yazıhaneye de film için teşekkür mektubu geldi. Bu film İstanbul ve Ankara’da Aralık ayında oynayacak, yeni filmin çekimi pazartesi günü başlıyor.”

ALİ SUNAL ‘KAHRAMANI’NI ANDI

Öte yandan usta komedyenin oğlu Ali Sunal da babası ile 1999 yılında çekilen Propaganda filminden bir kare paylaşarak, “Kahramanım” notunu düştü ve babasını andı.