Gülçin Ergül’den ‘Arabesk’ albüm

Grup Hepsi ile tanınan, bir süredir de solo kariyerine devam eden Gülçin Ergül, bu kez 'Arabesk' albüm yaptı.

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Gülçin Ergül’ün Arabesk albümünde Müslüm Gürses'ten İbrahim Tatlıses'e; Kibariye'den Esengül'e birçok ismin eserleri yer alıyor. Arabesk ve fantezi müziğin ustalarından dinlediğimiz 12 eseri kendine has vokali ile yorumlayan Ergül, arabesk müziğin yeni kadın veliahtı olmaya aday.

İLK KLİP ÇEKİLDİ

Albümün proje koordinatörlüğü ve müzik direktörlüğü Umut Kuzey üstlendi. Düzenlemelerini ise What Da Funk yaptı. Albümün ilk klibi Gökhan Palas yönetmenliğinde; sözleri Behlül Pektaş'a müziği Rıfat Şallıel'e ait olan ‘İtirazım Var’ adlı parçaya çekildi.

Albümde Gitme, Tanrı İstemezse, Gökyüzü, İtirazım Var, Senden Vazgeçmem, Aramam, Yıkılmışım Ben, İkimize Birden Yükleniyorlar, Beni Benden Alırsan, Nankör Kedi, Kim Bu Gözlerindeki Yalancı eserleri yer alıyor.