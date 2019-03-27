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Gülçin Ergül’den hayranlarına sürpriz
Gülçin Ergül’den hayranlarına sürpriz
Solo kariyerine başarılı bir şekilde devam eden Gülçin Ergül, baharı 'Kim Daha Mutlu' şarkısı ile karşıladı.
Kültür Sanat 27 Mart 2019 - 09:54

Çok yakında vizyona girecek olan ‘Kim Daha Mutlu’ filmi ile aynı ismi taşıyan film müziğini seslendiren Gülçin Ergül, hayranlarına da sürpriz yapmış oldu. BSK yapım imzalı, yönetmen ve senaristliğini Hakan Haksun’un üstlendiği, başrollerini Serenay Aktaş, Ecem Özkaya Üstündağ, Emre Kıvılcım, Hasan Denizyaran ve Ümit Erdim’in paylaştığı ‘Kim Daha Mutlu' filmi; birbirlerinin hayatlarına bakarak ve kendilerinde olmayana göre kendi mutluluk hedeflerini belirlemiş üç genç kadının samimi hikayesini anlatıyor.

Son güncelleme: 15:19 - 27.03.2019
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