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Gülçin Ergül’den karantinada yeni şarkı
Gülçin Ergül’den karantinada yeni şarkı
Başarılı müzisyen Gülçin Ergül, karantina günlerinde yazmış olduğu “Ferman” isimli şarkısıyla dinleyicilerine, yeni albüm öncesinde ufak bir sürpriz yapmaya hazırlanıyor.
Kültür Sanat 6 Mayıs 2020 - 11:59

Yapım süreci evden hiç çıkmadan tamamlanan Ferman, Arpej Yapım etiketi ile 7 Mayıs Perşembe günü tüm dijital platformlarda yerini alacak.

Şarkının yenilikçi düzenlemesi Emre Bayar imzası taşırken, son dönemde caz albümüyle büyük ilgi toplayan Anıl Şallıel de saksafonuyla şarkıya ayrı bir hava katıyor.

Gülçin Ergül tarafından evde çekilen müzik videosunun düzenlemesini ise başarılı klipleriyle tanıdığımız yönetmen Gökhan Palas yaptı. Kapak fotoğrafları ise Safa Gülsoy tarafından çekildi.

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