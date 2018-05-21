Gülden Karaböcek’e hayran sürprizi

Bir televizyon kanalına katılan Gülden Karaböcek, hayranının sürpriziyle şaşkınlık yaşadı. Programa katılan Karaböcek hayranı Emrah Bakkaloğlu, bir odada Gülden Karaböcek'in tüm plak, kaset, CD ve filmlerinin yer aldığı arşivini sergiledi.

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Doğa Rutkay’ın sunduğu ‘Doğa Rutkay’la Bu Masada’ programına konuk olan efsane sanatçı Gülden Karaböcek büyük bir sürprizle karşılaştı. Çektiği video ile Muğla’dan Rutkay’ın programına bağlanan sanatçının tutkulu hayranlarından Emrah Bakkaloğlu, “Eger bana en güzel söz, en güzel ses, en güzel müzik ne diye sorsalardı bütün bu soruların tek başına cevabı sadece Gülden Karaböcek olurdu” dedi.

EN BÜYÜK HAYALİ MÜZE AÇMAK

Gülden Karaböcek, tüm albümlerinin yer aldığı odayı görünce, “Burada bende olmayan albümler bile vardır. Unkapanı’ndaki müzik firmaları” gibi diyerek güzel sözlerinden dolayı hayranı Emrah Bakkaloğlu’na teşekkür etti. Doğa Rutkay’da “Emrah nesli tükenenlerden” diyerek ilk kez programda böyle bir durum yaşandığını söyledi.

Emrah Bakkaloğlu, “Gülden Hanım’ın tüm plak, kaset ve CD’leri ile filmleri arşivimde mevcut. Yayınlanmış tüm dergi ve gazeteleri biriktirdim. En büyük hayalim müze açmak dedi” dedi.