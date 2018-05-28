Gülden Karaböcek’in ilk orijinal kayıtları albüm oldu

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Median, Şah Plak ve Armageddon Turk'ün iki yıldır üzerinde çalıştığı Gülden Karaböcek'in kariyerinin başlangıç noktasını temsil eden ‘Orijinal Kayıtları ve Remixleri’ Şah Plak etiketiyle yeniden yayınlanıyor.

Bu tarihi önem taşıyan eserlerin 11'inde, hem Türkiye'de hem de Avrupa ve Amerika'da yaptıkları aranje, prodüksiyon ve remix çalışmaları ile dikkat çeken Armageddon Turk ekibi tarafından yapılmış remix versiyonları da yer alıyor. Sanatçının 14-17 yaşları arasında seslendirdiği 18 orijinal kaydın ilk kez CD formatında gün yüzüne çıktığı albümde; Orkun Tunç ve Doruk Öztürkcan'dan oluşan Armageddon Turk prodüktör ikilisinin yapmış olduğu 11 yeniden düzenleme/remix yer alıyor.

Yapımcılığını Baki Gövtepe'nin yaptığı albümün Yürütücü Yapımcısı Ali Coşar; A&R ve Supervizor koltuğunda ise Orkun Tunç imzası var.