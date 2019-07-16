Gülden Karaböcek’ten Ahmet Kaya mesajı

Gülden Karaböcek, 2000 yılında Fransa'da yaşamını yitiren ve mezarı da burada bulunan Ahmet Kaya ile ilgili, "Mezarı umarım Türkiye'ye getirilir, burada dua ederiz" dedi.

Sanatçı Gülden Karaböcek, İstanbul Kartal da Beyrut Performans’ta sahne aldı. ‘Dilek Taşı’, ‘Sürünüyorum’, ‘Kırılsın Ellerim’ gibi unutulmaz bestelerini seslendiren sanatçı Ahmet Kaya, Neşet Ertaş ve Aşık Mahzuni Şerif’ten de eserler okudu. “Ömrümüzün son demlerinde sizlerle birlikte burada sahnede olduğum için çok mutluyum” diyen Karaböcek Ahmet Kaya’nın ‘Kum Gibi’ adlı şarkısını seslendirdikten sonra anılarını paylaştı.

‘ONU ÇOK SEVERDİM’

Daha önce albümlerinde Ahmet Kaya’nın ‘Hediyem Olsun’ ve ‘Ağlama Bebeğim’ adlı şarkılarını okuyan Karaböcek, “Hangi şarkısını istesem hiç düşünmeden hemen verirdi. O da çok severdi beni bende onu çok severdim. Ahmet Kaya’nın mezarı umarım Türkiye’ye getirilir, burada dua ederiz” dedi.

Yeşilçam klasiklerini de seslendiren Karaböcek, konser sonrası hayranlarıyla fotoğraf çektirip plak ve CD’lerini imzaladı.