“Güldestan” Süreyya Opera Sahnesi’nde

Devlet Opera ve Balesi'nin (DOB) en popüler eserlerinden biri olan "Güldestan", seyircilerden gelen yoğun talep üzerine 26 Ocak'ta ilk kez Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde sahnelenecek.

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DOB’dan yapılan açıklamaya göre, müzik ve dans prodüksiyonu “Güldestan”, Ankara, İzmir, Antalya ve İstanbul Devlet Opera Balelerinden oluşan bir kumpanya ile sahneye konuyor.

Altı farklı Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen eser, kayıttan icra edilen dans bölümlerinin aralarına yerleştirilmiş canlı orkestrayla icra edilen müzik parçalarından oluşuyor.

“Güldestan”da, bir göç yolundan şehirdeki kafeye, çağdaş yazar Orhan Pamuk’un eserlerinden 18. yüzyılda Evliya Çelebi’ye, Osmanlı zamanlarından modern İstanbul’a varan bir yolculuk anlatılıyor.

Koreograf ve Sanat Yönetmeni Beyhan Murphy ve müzik insanı Mercan Dede’nin beraber ürettikleri eser, Aspendos Opera ve Bale Festivali, Bodrum Bale Festivali, Bursa Festivali gibi festivallerde de yer aldı.

ARA GÜLER SÜRPRİZİ

Usta fotoğraf sanatçısı Ara Güler’in İstanbul fotoğraflarının da yer aldığı dinamik ve renkli prodüksiyon, bugüne kadar Hollanda, Çin, Almanya, Makedonya, Kıbrıs, Bosna, Cezayir, Arnavutluk ve Fransa’da sahnelendi. AA