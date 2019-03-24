Güldür Güldür Show’da hükümet medyası ti’ye alındı!

Show TV’de yayımlanan Güldür Güldür Show’un yeni bölümünde yer alan skeçte hükümete yakın medyayı ti’ye alması dikkat çekti.

Yayımlanan skeç ‘kriz, işsizlik, eğitim ve sel felaketi’ gibi konularda hükümete yakın medyanın attığı başlıkları komik bir dille eleştirdi.

Skeçte ‘Ekmeğe yüzde 20 zam geldi’ konusuna, ‘Obeziteye tokat, halkımız ekmek yiyemediği için yaza fit vücutlarıyla merhaba diyecek’ başlığı, “İşsizlik oranı açıklandı, işsizlik yüzde 10” konusuna ise, “Çalışma oranı yüzde 90” haber başlığı önerilerek, hükümet medyasının haber başlıklarına bir gönderme yapıldı.

İşte çok konuşulan o skeç :