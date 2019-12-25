Güle Güle Diva, Koma Sahnesi’ne geliyor

DasDas'ın 2019'daki en sevilen oyunlarından biri olan Güle Güle Diva, Kadıköy'ün yeni tiyatro salonu Koma Sahnesi'nde izleyicilerle buluşacak.

Selen Uçer’in 11 ayrı karaktere hayat verdiği oyun, yarın akşam saat 20.30’da perde açacak.

OYUNUN KONUSU

Şöhretinin zirvesindeyken inzivaya çekilen büyük diva yıllar sonra geri döndü. Bize yepyeni ve muazzam bir şarkı getirdi. Merakla beklenen ilk konser. Kaybolmuş konser biletleri, bir hastanenin odaları, kapıları, koridorları… Hastanede sırasını bekleyen bir kadın, geri dönüşün, unutuşun, kaçıp gitmenin ve başka kadınların hüzünlü ve komik öyküsünü anlatıyor. “Hatırla hatırla hatırla! Şarkılarını hatırla. Seni çok seviyoruz Diva!”

Oyunu Firuze Engin yönetiyor.