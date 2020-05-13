Güliz Ayla kimsenin görmediği hallerini klipte yayınladı

Güliz Ayla Sarmaşık şarkısının akustik versiyonunu müzikseverlerin beğenisine sundu. Sözü ve müziği Güliz Ayla'ya ait olan şarkının klibi için şarkıcının bugüne kadar kameralara yansımayan görüntüleri kullanıldı.

Ayla’nın vapura binen, markete giden, yemek yapan, kedisiyle oynayan, boyama yapan, şarkı kaydeden, kaykay ve motora binen, gitar çalan, bowling oynayan hallerinden derlenen klipte ayrıca Ayla’nın arkadaşlarıyla tatil yapıp, gezip eğlendiği ve turne maceralarından oluşan, ev ve sosyal hayatına dair samimi görüntüleri de bulunuyor.