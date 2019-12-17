Güller Ülkesi: Damascena filminin Türkçe afişi ve fragmanı yayınlandı

Federal Film Akademi – Kadir Özübek tarafından Bulgaristan’dan Türkiye’ye getirilen ve 31 Ocak’ta vizyona girmeyi bekleyen Güller Ülkesi: Damascena filmi geri sayıma başladı. Kadir Özübek, Türkiye’de vizyona girecek ilk Bulgar filmi özelliği de taşıyan film için Türk-Bulgar ilişkileri açısından önemli bir yere sahip olacağını vurguluyor.

31 Ocak’ta Türk izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan Bulgar yapım olan “Güller Ülkesi Damascena” Filminin Türkçe afişi ve fragmanı görücüye çıktı ve kısa sürede büyük ilgi gördü. Film, Türkiye'deki 20 milyon göçmeni doğrudan ilgilendirdiği gibi sinemada daha kaliteli film görmek isteyen izleyici kitlesi için de bir müjde niteliğinde. Film, çocukluğundan 50 yaşına kadar bir başarı hikayesi yazan gül yağı üreticisi Teco'nun muhteşem öyküsünü ele alan bir biyografi… Türk vatandaşları için farklı ve önemli nokta ise mübadele döneminde Türklere yapılan zulmü Bulgarların gözünden izleyiciye aktarıyor. Bu alışılagelmişin dışında perspektife sahip filmin ana felsefesi ise her gününü yarın ölecek gibi yaşamak.

Yönetmenliğini Todor Anastasov ve Alexander Smolyanov'un yaptığı, Veselin Plachkov, Dimitar Banenkin ve Neda Spasova gibi en ünlü ve başarılı Bulgar oyuncuların yer aldığı film Avrupa'da da aynı anda girmek için Türkiye'deki vizyon tarihini bekliyor. Bu da yapımcının Türkiye'ye ne kadar önem verdiğini açıkça gösteriyor.