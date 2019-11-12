Güller Ülkesi: Damascena için geri sayıma başladı

Kadir Özübek, Türkiye'de vizyona girecek ilk Bulgar filmi özelliği de taşıyan film için Türk-Bulgar ilişkileri açısından önemli bir yere sahip olacağını vurguluyor. Güller Ülkesi: Damascena Türkiye'deki 20 milyon göçmeni doğrudan ilgilendirdiği gibi izleyici kitlesi için de etkileyici bir film niteliğinde… Film, çocukluğundan 50 yaşına kadar bir başarı hikayesi yazan gül yağı üreticisi Teco'nun öyküsünü ele alan bir biyografi. Filmde, mübadele döneminde Türklere yapılan zulüm Bulgarların gözünden anlatılıyor. Yönetmenliğini Todor Anastasov ve Alexander Smolyanov'un yaptığı, Veselin Plachkov, Dimitar Banenkin ve Neda Spasova gibi en ünlü ve başarılı Bulgar oyuncuların yer aldığı film Avrupa'da da aynı anda girmek için Türkiye'deki vizyon tarihini bekliyor. Filmde yaşam hikayesi anlatılan Stoyan Stoyanov da vizyon tarihini heyecanla bekliyor.