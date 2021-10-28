Gülper Refiğ, eşinin yarım kalan projelerini tamamlayacak

Ünlü sinema yönetmeni merhum Halit Refiğ'in eşi Gülper Refiğ, bir söyleşi programında eşinin yarım kalan projeleri olduğunu ve bunları tamamlamak istediğini söyledi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Malatya İnönü Üniversitesi 13. Uluslararası Kısa Film Festivali kapsamında düzenlenen etkinlikte Gülper Refiğ, ‘Halit Refiğ Sineması’nı anlattı.

Müzikolog Gülper Refiğ, 11 Ekim 2009 ‘da vefat eden yönetmen Halit Refiğ’in sinema hayatına ve prensiplerine değinerek, Halit Refiğ’in tasavvufa ve onuruna düşkün bir kişiliği olduğunu vurguladı.

Eşinin prensiplerine uymayan projeleri çekmediğini, çekim esnasında müdahale edemediği durumlarda çekimi pek çok kez yarım bıraktığını ifade eden Gülper Refiğ, eşinin yarım kalan projeleri olduğunu ve bunları tamamlamak istediğini dile getirdi. (İHA)