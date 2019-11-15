Gülriz Sururi’nin rol aldığı Kaldırım Serçesi yıllar sonra sanat severlerle buluşacak
Kaldırım Serçesi, yıllar önce Gülriz Sururi'nin müthiş yorumuyla hafızalara kazınmıştı. Yeni sezonda ise Tülay Günal, Edith Piaf olarak sahnede olacak. Dramaturjisini Aylin Alıveren'in, müzik direktörlüğünü Yiğit Özatalay'ın, koreografisini Büşra Firidin'in ve ışık tasarımını Cem Yılmazer'in yaptığı oyunda; Tülay Günal, Levend Yılmaz, Aytek Şayan, Yeşim Sarı, Burcu Halaçoğlu, Ozan Erdönmez ve Can Deniz Erzaim rol alıyor.
Oyun, İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında 23 ve 24 Kasım'da CKM Büyük Salon'da seyirciyle buluşacak. Biletler Biletix'te satışta.