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Gülriz Sururi’nin rol aldığı Kaldırım Serçesi yıllar sonra sanat severlerle buluşacak
Gülriz Sururi’nin rol aldığı Kaldırım Serçesi yıllar sonra sanat severlerle buluşacak
Başar Sabuncu’nun, ikonik müzisyen Edith Piaf’ın hayatını anlattığı “Kaldırım Serçesi” müzikali, Yiğit Sertdemir’in rejisiyle 23. İstanbul Tiyatro Festivali’nde prömiyer yapacak.
Kültür Sanat 15 Kasım 2019 - 11:32

Kaldırım Serçesi, yıllar önce Gülriz Sururi'nin müthiş yorumuyla hafızalara kazınmıştı. Yeni sezonda ise Tülay Günal, Edith Piaf olarak sahnede olacak. Dramaturjisini Aylin Alıveren'in, müzik direktörlüğünü Yiğit Özatalay'ın, koreografisini Büşra Firidin'in ve ışık tasarımını Cem Yılmazer'in yaptığı oyunda; Tülay Günal, Levend Yılmaz, Aytek Şayan, Yeşim Sarı, Burcu Halaçoğlu, Ozan Erdönmez ve Can Deniz Erzaim rol alıyor.

Oyun, İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında 23 ve 24 Kasım'da CKM Büyük Salon'da seyirciyle buluşacak. Biletler Biletix'te satışta.

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