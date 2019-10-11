Gülse Birsel’in şaşırtan alışkanlığı

Başarılı senarist ve oyuncu Gülse Birsel, sosyal medyada tanımadığı insanların profillerine baktığını belirterek, "Bazen gelişigüzel isimler yazıp hayatlarına bakıyorum. Ne yaşıyorlar, nasıl vakit geçiriyorlar? Oradan arkadaşlarına geçiyorum, oradan başka insanlara... Her insan bir hikâye ve her hayat, bakmasını bilen için değerli" dedi.

Tuhaf Dergi’ye bir söyleşi veren Gülse Birsel, mutluluğun ne demek olduğuyla yakından ilgilendiğini belirterek, “Sevdiği işi yapıyorsan mutluluk seviyesini yukarıda tutabiliyorsun, bir de doğru arkadaşlık. Başka çaremiz yok. Sevdiğin mesleği yap, mutlu insanlarla bir arada ol, sohbet et ve günü kurtar: Benim çözümüm bu” açıklamasında bulundu.

Kendi mutluluk seviyesinin kimi insanları sinirlendirecek kadar yüksek olduğunu söyleyen sanatçı, “Oyuncular negatif duygularını da saklamayan insanlar olduklarından, meslek icabı iyiyi de kötüyü de dışarı atmaya meyilliler. ‘Onu da hallederiz ya, o da iyi insan, bir şey olmaz' falan deyip durmam bazen sinirlerine dokunabiliyor.”

“İNTERNETTE TANIMADIĞIM İNSANLARI STALK'LIYORUM”

Hayata dair bir hevesi olan insanların hayata bakışını anlamlı hale getirdiğin dile getiren Gülse Birsel, insanların profillerine kahve ve kek fotoğrafı koyu güne başlama motivasyonu edinmek istediklerini anlayabildiğini, bunun sahici olmasa da yaşam sevincinin bir uzantısı olabileceğini düşündüğünü belirtti: “Paylaşma isteğinin altında yatan enerji ve neşe ilgimi çekiyor. Bu yüzden sosyal medyada tanımadığım insanları takip edip gözlemlediğim de oluyor. Bazen gelişigüzel isimler yazıp hayatlarına bakıyorum. Ne yaşıyorlar, nasıl vakit geçiriyorlar? Oradan arkadaşlarına geçiyorum, oradan başka insanlara… Her insan bir hikâye ve her hayat, bakmasını bilen için değerli.”