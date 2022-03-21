Gülsin Onay evinde büyükelçileri ağırladı

Ünlü piyanist Gülsin Onay, Ankara'daki evinde dört ülkenin büyükelçileri ve eşlerini ağırladı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

“Harika çocuk” programı kapsamında ilk eğitimlerini aldığı müzik yaşamında dünyanın önemli orkestraları ve şefleriyle çalışmalar yapan piyanist Gülsin Onay, evinde bazı ülkelerin büyükelçi ve eşlerini ağırladı.

Ünlü sanatçı sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

“Fransız, İtalyan, Hollanda ve Meksika Büyükelçileri, eşleri ve sevgili dostlarımızla müzikal bir akşam.. Müzik ve sohbet dolu harika buluşma soğuk Ankara akşamında içimizi Isıttı..”

Gülsin Onay özel davette konuklarına özel bir konser verdi.