Gülsin Onay’dan Boğaziçili öğrencilere Mozart’lı destek

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle Boğaziçi Rektörlüğü’ne atama yapılmasına tepkiler giderek yoğunlaşıyor. Bir tarafta üniversite içinde ve kapısında eylemler sürüyor. Diğer taraftan yurdun birçok yerinde protesto gösterileri gerçekleşiyor.

Eylemlerde polisin sert tutumu ve iktidarın “terörist” söylemleri tepki topluyor. Türkiye’nin önemli sanatçılarından Piyanist Gülsin Onay da tepki gösteren sanatçılar arasına katıldı. Ünlü piyanist, sosyal medya hesabından, “Bu kez Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, sevgili gençlerimiz için çalıyorum” diyerek

Mozart’ın Türk Marşı bestesini seslendirdirdiği videoyu paylaştı.

ÜNÜ DÜNYAYA YAYILAN PİYANİST

Gülsin Onay, piyano eğitimine üç yaşında başladı ve ilk konserini altı yaşındayken TRT İstanbul Radyosu'nda verdi. Üstün Yetenekli Çocuklar Kanunu kapsamında Ahmed Adnan Saygun ve Mithat Fenmen'le, ardından devlet bursuyla gönderildiği Paris Konservatuvarı'nda Pierre Sancan, Monique Haas ve Nadia Boulanger gibi efsane öğretmenlerle çalıştı. Uluslararası birçok yarışmada ödüller kazandı. 80 ülkeye yayılan bir kariyer sahibi.