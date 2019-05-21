Gülsin Onay’dan Chicago’da ’19 Mayıs İlk Adımın 100. Yılı’ resitali

Dünyaca ünlü piyano virtüözü ve Devlet Sanatçısı Gülsin Onay, ABD ve Kanada'yı kapsayan "19 Mayıs İlk Adımın 100. Yılı" konser serisinin son resitalini Chicago'da verdi.

Dünyaca ünlü piyano virtüözü ve Devlet Sanatçısı Gülsin Onay, ABD ve Kanada’yı kapsayan “19 Mayıs İlk Adımın 100. Yılı” konser serisinin son resitalini Chicago’da verdi. Chicago Roosevelt Üniversitesinin tarihi Ganz Hall Salonu’nda gerçekleştiriyen resitale Türkiye'nin Chicago Başkonsolosu Umut Acar'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Türk-Amerikan toplumunun yoğun ilgi gösterdiği resital nedeniyle ünlü konser salonu doldu.

Mozart'ın ünlü “Türk Marşı” ile başlayan etkinlikte, Felix Menelssohn-Bartholdy, Frederic Chopin ve Franz Lizt gibi bestecilerin eserlerinin yanı sıra, tanınmış Türk besteci Ahmet Adnan Saygun’un ünlü çalışmalarına da yer verildi. Konser sonrasında seyircilerin yoğun alkışlarıyla ikinci kez sahneye gelen Onay, Başkonsolos Acar'ın da eşliğiyle İzmir Marşı’nı seslendirdi.

EN ANLAMLI KONSER SERİSİ

Konserin ardından açıklamada bulunan sanatçı Onay, “19 Mayıs İlk Adımın 100. Yılı konser serisi, Türkiye'yi gururla temsil ettiğim 80 ülkeyi kapsayan 2 bini aşkın konserler arasında en anlamlılarıydı. Milli Mücadele’nin 100. yılına denk gelen, 19 Mayıs 1919 İlk Adımın 100. Yılı konserleri Minneapolis, Toronto, Washington ve Chicago'da muazzam bir dinleyici kitlesinin huzurlarında gerçekleşti. Müziğin birleştirici gücünü bir kez daha hissettiğimiz ve ülkemizden kilometrelerce uzakta Ata'mızı andığımız bu unutulmaz turnenin mimarlarına, emeği olan çok değerli diplomatlarımıza minnettarım” dedi.

Acar açıklamasını ünlü sanatçı Onay’a ve tüm katılımcılara teşekkür ederek tamamladı.

ABD'nin Minneapolis kentinde 12 Mayıs’ta başlayan “19 Mayıs İlk Adımın 100. Yılı” konser serisi, Kanada’nın Toronto’da şehrinin ardından Washington ile devam etmişti. Resitaller serisi, 19 Mayıs günü Chicago Roosevelt Üniversitesinde Ganz Hall Salonu’ndaki konserle sona erdi.

AA