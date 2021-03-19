Gülümsetmek amacıyla hazırlandı

Siyasi gerginlikler… Ekonomik güçlükler… Ülkeyi saran yoksulluk… İnsanlarımızı gönül huzuru ile gülemez hale getirdi! Oysa gülmek, Tanrı'nın insanlara bahşettiği en güzel özelliklerden biridir.

İnsandan başka hiç bir canlının gülme yeteneği yoktur. Atalarımız “Bir kahkaha iki pirzola değerindedir” diyerek gülmenin insan hayatındaki önemini vurgulamışlardır. Sevgili okurlar… İşte bu kitap, sizleri günlük sıkıntılardan biraz olsun uzaklaştırarak gülümsetmek amacıyla hazırlanmıştır. (Sözcü Kitabevi)