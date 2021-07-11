Gümüşlük’e yıldız yağacak

Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde Bodrum Klasik Müzik Derneği tarafından 24 Temmuz-29 Ağustos 2021 tarihleri arasında düzenlenecek 18. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali'nin hazırlıkları tamamlandı.

Festivalin ilk konseri 250 yıllık Antik Taş Ocağı'nda Devlet Sanatçısı Piyanist Gülsin Onay ve Ancyra Ensemble'ın piyano resitaliyle başlayacak. Festivali düzenleyen Bodrum Klasik Müzik Derneği Başkanı ve sanat yönetmeni Eren Levendoğlu “Dünyaca ünlü sanatçılar Gümüşlük'e gelecek.

17 konser verecek. Güney Kore'den Kisuk Kwon, İspanyol piyanist Pablo Galdo bu yılki konuklarımızdan sadece bir kaçı” dedi. Festivalin sanat danışmanı Devlet Sanatçısı piyanist Gülsin Onay ise “Amaç müzikle sürdürülebilir bir diyalog oluşturmak. Festivalde müzik atölyeleri de olacak” ifadelerini kullandı.