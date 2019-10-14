Günbegün nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘günbegün’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Günbegün nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘günbegün’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de 'günbegün'dür. Günbegün mü, günbe gün mü? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘günbegün’dür.

GÜNBEGÜN NE DEMEK: Günden güne anlamındadır.

GÜNBEGÜN NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin günbegün mü, günbe gün mü olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı günbegün şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.

günbe gün (Yanlış kullanım)

günbegün (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Hastalığı günbegün daha iyiye gidiyor.”