Günbegün nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘günbegün’ bitişik mi ayrı mı yazılır?
Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘günbegün’dür.
GÜNBEGÜN NE DEMEK: Günden güne anlamındadır.
GÜNBEGÜN NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin günbegün mü, günbe gün mü olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı günbegün şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.
günbe gün (Yanlış kullanım)
günbegün (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Hastalığı günbegün daha iyiye gidiyor.”