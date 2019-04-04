Gündem tiyatro: “Bize Bir Tiyatro Müzesi Gerek”

ENKA Kültür Sanat, 9 Nisan Salı günü kuruluş aşamasındaki Türkiye Tiyatro Vakfı’nın “Bize Bir Tiyatro Müzesi Gerek” başlıklı paneline ev sahipliği yapacak. Türkiye’nin tiyatro mirasından bu alanındaki arşivcilik, koleksiyonculuk ve çağdaş müzeciliğe kadar konunun tüm boyutlarıyla ele alınacağı panelde; Esen Çamurdan, Can Gürzap, Tilbe Saran, Özalp Birol, Deniz Koç Çeliker ile Yavuz Pekman konuşma yapacak.

ENKA Kültür Sanat, kuruluş aşamasındaki Türkiye Tiyatro Vakfı'nın ilk etkinliğine ev sahipliği yapacak. Türkiye tiyatrosunun belleğini oluşturmak ve bu yönde farkındalık yaratmak amacıyla yola çıkan Vakfın düzenlediği “Bize Bir Tiyatro Müzesi Gerek” başlıklı panel 9 Nisan Salı günü ENKA Oditoryumu'nda gerçekleştirilecek. Herkesin katılımına açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek panel, saat 13.30'da başlayacak.

Panelde; Türkiye Tiyatro Vakfı'nın kurucu üyesi dramaturg-yazar Esen Çamurdan, eğitmen-oyuncu Can Gürzap ile Tilbe Saran'ın yanı sıra Suna ve İnan Kıraç Vakfı Kültür ve Sanat İşletmesi genel müdürü Özalp Birol, Müze Sergi İşleri kurucusu Deniz Koç Çeliker ile akademisyen-oyuncu Yavuz Pekman birer konuşma yapacak. Panelin moderatörlüğünü gazeteci- yazar Zeynep Oral üstlenecek.

TİYATRO MİRASI ELE ALINACAK

Etkinlikte; Türkiye'nin tiyatro mirasından Türkiye Tiyatro Vakfı'nın çalışmalarına, bu alandaki müze ihtiyacından arşivcilik, koleksiyonculuk ve çağdaş müzeciliğe kadar konunun tüm boyutları ele alınacak.