Gündoğarken 3 yıl aradan sonra ‘Nereden Nereye’ diyor

Türk müziğinin efsane gruplarından Gündoğarken'in ‘Nereden Nereye' adlı yeni şarkıları yarın dijital platformlardan yayınlanıyor. Grup, son olarak 3 yıl önce ‘Özlemişim' albümü ile dinleyicilerin karşısına çıkmıştı. Gazeteci ve yazar Enver Aysever ile 2018 yılından beri sürdürdükleri politik gösterinin müziği olarak bestelenen şarkının sözleri Burhan – Gökhan Şeşen, Enver Aysever'e, müziği de Gökhan Şeşen'e ait.

‘SANATÇI DEDİĞİNİZ MUHALİF OLUR’

Bir süredir farklı albümlere destek verdiklerini ve tiyatro müzikleri yaptıklarını söyleyen Burhan Şeşen, yeni şarkıları ‘Nereden Nereye' ile sevenleriyle buluşmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Gün geçtikçe eskiye özlemin arttığını dile getiren Şeşen, “Yaklaşık 2 yıldır sahnelediğimiz politik gösteride ‘Nereden Nereye' diyoruz. Yakın geçmişimizi şekillendiren olayları şiirle, müzikle, görüntülerle canlı bir belgesel tadında sahneye taşıyoruz. Sanatçı dediğiniz muhalif olur. Biz de gösterimizi izlemeye gelen konuklarımızın hem çok eğlenmesini hem de bazı olayları tekrar gözden geçirmesini sağlamaya çabalıyoruz. Şarkımızı bu gösteri için yapmıştık, çok beğenilince single olarak yayınlamaya karar verdik. Şarkımızda da bahsettiğimiz gibi eskiden cep telefonu, internet yoktu. Bir kahvenin gerçekten kırk yıl hatırı olur, verilen sözlerin tutulacağına inanılırdı. Şimdiye baktığımızda biraz tuhaf duruyor. Nereden geldik ve nereye gidiyoruz… Hep birlikte bunu anlamaya çalışıyoruz” dedi.