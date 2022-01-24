Gündoğdu Vakfı’ndan ücretsiz e-Adana kitabı

Gündoğdu Vakfı, Adana’nın Kurtuluşunun 100. Yıl etkinlikleri kapsamında Adana Doğa Fotoğrafları sergisini e-Kitap haline getirip ücretsiz indirme ile tüm Türkiye’nin hizmetine sundu.

Mehmet SERBES

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Gündoğdu Vakfı Başkanı Dr. Gökhan Gündoğdu, kitapla ilgili yaptığı açıklamada “Kitabımız kıymetli sanatçı Alperen Bilgili'nin fotoğrafları ile tarih ve doğa, kuşlar ve gün batımı olmak üzere 3 bölümden oluşmaktadır. Adana da tarih ve doğa ile bölümünde Adana’mızın binlerce yıllık tarihi ile ne kadar önemli bir değer olduğunu ve medeniyetlere ev sahipliği yaptığını görebileceksiniz.

Kuşlar bölümünde Adana'nın ve çevresinin biyoçeşitliliği ile Adana’daki hayvan ve bitki çeşitliklerine fotoğraflarla şahitlik edeceksiniz. Gün batımı bölümünde ise Adana’nın dünyada önemli bir Akdeniz şehri olduğunu ve Akdeniz medeniyetinin kadim bir parçası olduğunu fark edeceksiniz” dedi.

DOĞA DOSTU ELEKTRONİK KİTAP

Dr. Gökhan Gündoğdu, “İçeriği ile benzersiz ve eşsiz bu önemli hatıra kitabına tüm Türkiye ve dünyadan herkes www.agk88.com/Adana adresinden ya da cep telefonundan kare kodu okutarak indirebilecek. Aynı zamanda da doğa dostu uygulama ile yüzlerce ağaç korunmuş olup binlerce sayfa kağıt israfı ile Adana'nın temiz enerji vizyonunu ortaya konmuş olacaktır” ifadelerini kullandı.

POZİTİF ENERJİ VALİMİZDEN BİZE GEÇTİ

Gökhan Gündoğdu sözlerini şöyle sürdürdü: Adana’da kurtuluşun 100. yılı etkinliklerimiz çok başarı ile birlik beraberlik ruhu içinde yapıldı. Projelerimizin en iyi şekilde vurgulanıp hayata geçmesinde ve şehirdeki pozitif iklimin oluşmasında Valimiz Süleyman Elban'ın katkısı çok büyüktür. Başta valimiz olmak üzere belediye başkanlarımıza, 100. yıl resmi hazırlık komitesi başkanı ve üyelerine ve 100. yıla gönülden destek veren tüm Adanalıya vakfım, şahsım ve 50 bin kişilik Gündoğdu ailesi adına teşekkür ederim.