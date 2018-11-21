Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Gazi'nin oğlu Gündüz Alp bu sezon yaşadığı maceralarla dizi severlerin dikkatini çekiyor. Tarihi olayları ekrana getiren dizide bazı konuları kurguluyor. Bu nedenle izleyiciler gerçek tarihte olayların nasıl geliştiğini merak ediyor. Peki Gündüz Alp tarihte nasıl ölmüştür? İşte konuyla ilgili ayrıntılar...

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Diriliş Ertuğrul’un son bölümünde Gündüz Alp, Dragos’un oyununa geliyor. Kapatıldığı zindandan kaçıyor. Ertuğrul’un Bey’in oğlu olan Gündüz Alp tarihi kayıtların kimine göre oğlu değil babasıdır. Peki Gündüz Alp tarihte nasıl ölmüştür?

GÜNDÜZ ALP TARİHTE NASIL ÖLDÜ?

Gündüz Alp veya Gündüzalp, Osmanlı Beyliği’nin kurucusu olan Osman Gazi’nin babası Ertuğrul Gazi’nin soyundan olup, çeşitli kaynaklara göre Ertuğrul Gazi’nin babası veya oğludur. Enverî’nin Düstûrnâme-i Enverî adlı eseri ve Karamanlı Mehmed Paşa’ya göre Ertuğrul Gazi’nin babası; Hasan bin Mahmûd el-Bayâtî’nin Câm-ı Cem-Âyîn adlı eseri, Âşıkpaşazâde’nin Âşıkpaşazâde Tarihi adlı eseri ve Neşrî’nin Kitab-ı Cihannüma adlı eserine göre ise Ertuğrul Gazi’nin oğlu ve Osman Gazi’nin kardeşidir.