Güneş Çınar’ın ‘Bulutlardan Başka Her Şey’ sergisi açıldı

Güneş Çınar’ın 'Bulutlardan Başka Her Şey' başlıklı sergisi, Adahan İstanbul’da açıldı. 31 Ekim’e kadar görülebilecek sergide Çınar, kentsel dönüşümü mercek altına alıyor, eserlerinde yer verdiği kente ait görüntülerle birleştirdiği fare, karga, kertenkele gibi hayvanlar ile insanın doğayla, kentle ve nihayetinde kendisiyle olan ilişkisini irdeliyor.

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Güneş Çınar'ın, 31 Ekim'e kadar süren ‘Bulutlardan Başka Her Şey’ başlıklı sergisi, kentsel dönüşümün hem insanlar hem de hayvanlar üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor. Adını, Walter Benjamin’in ‘Hikaye Anlatıcısı’ başlıklı makalesinde geçen bir cümleden alan sergide, Çınar'ın kent ve çevre sorunlarını alegorik bir anlatım diliyle ustaca harmanladığı resim, heykel ve yerleştirmeleri bir araya geliyor. Kurgunun özgürleştirici etkisinin bir sığınak oluşturduğu fikrinden yola çıkan sanatçı, eserlerinde gerçekliğin ötesinde yer alan karanlık, fantastik bir dünyanın izini sürüyor. Metropol insanının yaşadığı gerilimlerden beslenerek neredeyse insanlık-sonrası bir kent portresi çizen ve kentin barındırdığı farklı mekanları kimi zaman mitolojik figürlerin de yer aldığı bir masal, rüya ya da kâbusun sahnesi olarak aktaran sanatçı, bu sahnenin başrol oyuncusu olarak hayvanları kullanıyor.



‘ANLATILANLAR BİZİM HİKAYEMİZ’

Sanatçı, kurgu ve gerçeklik arasında bir köprü kurduğu sergisini, Adahan İstanbul’un mekanında yer alan kuyu etrafında şekillendirerek, Lewis Carroll'un ‘Alice Harikalar Diyarı'nda’ adlı romanındaki tavşan deliğine de atıfta bulunuyor. Kuyunun hemen üzerinde asılı duran ‘Bulutlardan Başka Her Şey’ adlı yerleştirme, bulutlardan ve inşaat vinçlerinden oluşurken izleyiciye kentsel dönüşümün hiç bitmeyeceğini hatırlatıyor. Serginin katalog metnini kaleme alan Nilüfer Şaşmazer, yalnızca mekanın değil, sanatçının post-apokaliptik dünya kurgusunun da merkezinde bulunan bu eserin, 19. yüzyılda, rivayete göre yıkılan Galata surlarının taşları kullanılarak inşa edilen Adahan binasının geçmişine de göz kırptığını ifade ediyor. Şaşmazer, serginin bir tür zaman makinesi işlevi görerek izleyiciyi kötü bir gelecek projeksiyonuna ışınladığını vurgularken, diğer taraftan da sanatçının doğup büyüdüğü şehir olan İstanbul'dan son derece gerçek manzaraları akla getirdiğini belirtiyor ve ekliyor: “Sonuçta bu sergide anlatılanlar bizim hikayemiz ve hikayenin nasıl sonlanacağı biraz da bizim elimizde.”



Güneş Çınar'ın “Bulutlardan Başka Her Şey” sergisi, 31 Ekim'e dek 12:00-19.00 saatleri arasında Adahan İstanbul'da ücretsiz ziyaret edilebilir.