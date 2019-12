Güneş Ergün ve Aspova’dan: ‘Bilemedim Hiç’

Buzuki melodileriyle trapbeat'lerini aynı çatı altında toplayan ‘Bilemedim Hiç' Universal Müzik Türkiye etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlandı. Şarkının sözleri Aspova'ya, bestesi ve düzenlemesi Güneş Ergün'e ait…

‘Bilemedim Hiç'in video klibini ise son dönemin başarılı video klip yönetmenlerinden Silvyo Behmoaras çekti.



GÜNEŞ ERGÜN KİMDİR?

Londra'da müzik prodüksiyonu eğitimi alan, Avrupa'da ve Türkiye'de ünlü mekânlarda düzenli olarak sahne alan Güneş Ergün; house, deep house, disco ve funk gibi geniş kapsamlı çalışmalara imza attı. Özellikle Felix Jaehn'in ‘Ain't Nobody (Loves Me Better)' parçasına yaptığı remix'i büyük beğeni toplayan Güneş Ergün, Kenan Doğulu'nun ‘İlk Adımı Sen At' şarkısının da prodüktörlüğünü üstlendi.

ASPOVA KİMDİR?

‘Bilemedim Hiç' için Güneş Ergün'le bir araya gelen ve muazzam vokal yeteneğiyle ön plana çıkan Aspova, R&B tarzının ülkedeki en önemli temsilcilerinden. 2018'den bu yana üç albüm çıkaran üretken sanatçı, bilhassa son albümü “Hell” ile büyük bir liste başarısı elde etti.