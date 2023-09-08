Güney Kore’de gişe skandalı: Sinemalar ve dağıtımcılara operasyon

Güney Kore polisi, 323'ten fazla film için bilet satışlarını abarttığı iddia edilen sinema ve dağıtımcıları soruşturmaya başladı. Polis, 2,6 milyon sahte giriş yapıldığını söyledi.

Sozcu.com.tr

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Güney Kore’de polis, gişe performansının şişirildiği iddiaları üzerine film endüstrisini soruşturmaya başladı.

Seul Metropolitan Polis Departmanı’nın yolsuzlukla mücadele birimi, sinema zincirleri CGV, Megabox ve Lotte Cinema ile üç dağıtımcıyı bastı.

323’ten fazla filmin gişe rakamlarının şişirilmesi için sinemalar ile dağıtımcıların işbirliği yaptığı iddia ediliyor. Konuyla ilgili 69 kişi gözaltına alındı.

Polis, 2021 yapımı Acil İniş (Emergency Declaration) ve Hot Blooded (2022) gibi filmler için 2,6 milyondan fazla sahte giriş yapıldığını belirledi.

Güney Kore’nin gelişen film endüstrisi, yönetmen Bong Joon-ho’nun 2020’de kara komedisi Parasite ile En İyi Film Akademi Ödülü’nü kazanmasıyla uluslararası beğeni toplasa da pandemiden bu yana zor durumda.

Birçok gelişmiş pazarın aksine, Güney Kore’de en iyi gişe metriği hasılat değil, seyirci sayısı. Bu nedenle, biletler dağıtımcılara ve kurumsal sponsorlara ücretsiz olarak verilip ucuza satılabiliyor. B da seyirci rakamlarını ve gişe sıralamalarını artırmak için sabahın erken saatlerinde veya gece geç saatlerde “hayalet gösterimler” ile sonuçlanıyor. Yapılan tüm bu usulsüz hareketler de yapımcıların 52 milyonluk ülkede bir başarı olarak gördükleri 10 milyon seyirci eşiğini aşmalarına olanak tanıyor.

Bir yerel film yönetmeni, “Sektörde, sinemalar ve dağıtımcıların ilk satışları artırmak için çok sayıda promosyon bileti verdikleri ve satın aldıkları bir sır değil. Onlarca yıldır süren bu uygulama, sinemalar izleyici çekmekte zorlandığı için pandemi sırasında daha da kötüleşti” dedi.

BAKAN HAKKINDAKİ BELGESEL SORUŞTURMAYI TETİKLEDİ

Sektör yöneticileri, polis soruşturmasının, eski Adalet Bakanı Cho Kuk hakkında bir belgesel olan The Red Herring’in beklenmedik popülaritesi tarafından kısmen tetiklendiğini iddia etti. Polis, filmin gösterimlerinde katılım rakamlarının bildirilenden daha düşük olduğunu söyledi. Film eleştirmeni Oh Dong-jin, “Soruşturma da siyasi bir motivasyona sahip gibi görünüyor” dedi.

Kültür bakanlığı, yerel gişe verilerini toplayan devlete ait Kore Film Konseyi’nden şeffaflığı artırmasını istedi. Kültür Bakanı Park Bo-gyoon geçen ay yaptığı açıklamada, “Gişe manipülasyonu tartışması, yerel film endüstrisine olan güveni zayıflattı” dedi.

Kore Film Konseyi’nin tahminine göre, promosyon gösterimler toplam seyirci sayısının yüzde 5’inden azını oluşturuyor. Kore Film Konseyi’nden bir yetkili, “Koreli film yapımcıları, izleyicileri çekmek ve kâr etme konusunda çok çaresiz, bu nedenle viral pazarlamalarının bir parçası olarak daha fazla promosyon bilet vermeleri için teşvik ediliyorlar. Yoksa diğer gelir akışlarıyla kayıplarını telafi etmenin bir yolu yok” dedi.

CGV ve Lotte Cinema, polis soruşturmasına yardımcı olacaklarını ve sinema zincirlerinin gece geç saatlerde “hayalet gösterimler” yapmayı bırakacağını söyledi. Megabox yorum yapmayı reddetti.

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