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Yönetmen Kim Ki-duk coronadan hayatını kaybetti
Yönetmen Kim Ki-duk coronadan hayatını kaybetti
Güney Koreli yönetmen Kim Ki-duk, corona virüsü nedeniyle yaşamını yitirdi.
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 11 Aralık 2020 - 15:05

Delfi haber portalında yer alan habere göre, 20 Kasım’da Letonya’ya gelen Güney Koreli yönetmen Kim Ki-duk, corona virüsü kaynaklı komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitirdi.

Letonya'nın başkentinde düzenlenen belgesel film festivali ArtDocFest/Riga’nın direktörü Vitaliy Manskiy, haber portalına demecinde, Jurmala şehrinde ev ve oturma izni almak istediği öğrenilen 59 yaşındaki yönetmenin öldüğünü, önceden planlanan bir toplantıya gelmeyince anladığını aktardı.

Kim Ki-duk, ‘Boş Ev’, ‘Zaman’, ‘Kötü Adam’, ‘Bilinmeyen Adres’ gibi filmlerin yönetmenliği yapmıştı.

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Son güncelleme: 15:15 - 11.12.2020
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