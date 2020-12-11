Yönetmen Kim Ki-duk coronadan hayatını kaybetti
Delfi haber portalında yer alan habere göre, 20 Kasım’da Letonya’ya gelen Güney Koreli yönetmen Kim Ki-duk, corona virüsü kaynaklı komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitirdi.
Letonya'nın başkentinde düzenlenen belgesel film festivali ArtDocFest/Riga’nın direktörü Vitaliy Manskiy, haber portalına demecinde, Jurmala şehrinde ev ve oturma izni almak istediği öğrenilen 59 yaşındaki yönetmenin öldüğünü, önceden planlanan bir toplantıya gelmeyince anladığını aktardı.
Kim Ki-duk, ‘Boş Ev’, ‘Zaman’, ‘Kötü Adam’, ‘Bilinmeyen Adres’ gibi filmlerin yönetmenliği yapmıştı.