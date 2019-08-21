Güney Marlen: ‘Boş Lunapark’ efkarlı, melankolik bir dönemi ifade ediyor

Boş Lunapark albümü ile dinleyicilerin karşısına çıkan Güney Marlen, Kayıt Dışı'na konuk oldu. Bu albümünde kendi iç dünyasındaki meselelere değindiğini belirten Marlen, "Yalnızlığı çok seven bir insan değilim. Sosyal olmayı çok seviyorum. Hayatta irili ufaklı acılar oluyor. Bu sefer farklı şekilde söz yazmak istedim" dedi.

Başarılı müzisyen Güney Marlen, Boş Lunapark albümü ile dinleyicilerin karşısına çıktı. Garaj Müzik etiketi ile yayınlanan albümde 10 şarkı bulunuyor ve şarkıların sözü, müziği, düzenlemesi Marlen’e ait. Marlen’in bu albümündeki müzikal çeşitlilik, önceki çalışmalarına göre daha zengin gözüküyor. Kayıt Dışı’na konuk olan Marlen, Kayıt Dışı’na konuk oldu.

Genç müzisyenin açıklamalarının satırbaşları şöyleydi:

“Boş Lunapark gibi metaforları söz yazarken kullanıyorum. Çok hoşuma gitti bu ismi koyarken. Yazın çok eğlendiğin bir alanı, kışın o kadar hüzünlü görmenin duygusu aslında… Günümüze uyarlanmış bir durum. Efkarlı, melankolik, dramatik bir dönemi ifade ediyor.

Bir şarkı ortaya çıktığında, kendisi yönlendiriyor seni. Herkes kendine has bir müzik yapıyor sözü ve müziğiyle. Neler dinliyorsan, neler yaşıyorsan hepsi birbirini destekliyor ve albüm ortaya çıkıyor. Bu albümde vokal koçluğumu Teoman yaptı. Çok güzel yönlendirdi beni. Hiç beni germedi. Çok rahattım. Keyifli bir çalışma metodu varmış.



Gülmeyi bildiğim kadar üzülmeyi de bilmeden üzülüyorum. Çok da mutlu bir insan değilim. Tek başımayken mutlu olduğumu düşünmüyorum. Yalnızlığı çok seven bir insan değilim. Sosyal olmayı çok seviyorum. Hayatta irili ufaklı acılar oluyor.

Bu sefer farklı şekilde söz yazmak istedim. Kendi iç dünyamdaki kişisel mevzulardan bahsetmek istedim. Ama bunları yazarken, insanların da kişisel mevzularından bahsetmiş oluyorsun. Her zaman bir köşede benim toplumcu sanat anlayışım olacak. Bu dönemlerle alakalı. Belli bir dönem gelir böyle gider, bir sonraki dönem başka şekilde olur.



Kültür-sanat alanında ne kadar çok etkinlik olursa, insanlar o kadar rahatlayacak. Çok gerginiz. Seçim zamanları da öyleydi. İki kutuplu şehir ve ülke oldu. İnsanların bir noktada artık rahatlaması lazım.

Bir hikayen varsa, o hikayeyi bir parçayla anlatamazsın. 8-10 parça ile anlat ki tam olsun ve yarın öbür gün arkana baktığında, hayatını anlattığın hikayeler bütünü olsun.

İki farklı albüm üzerine düşünüyorum şu an. Çok erken tabi… Birisi akustik, diğeri elektronik. Yolda göreceğiz nereye evrileceğini. Benim yaptığım parçalarda janrlar çok farklı olabiliyor. Yine bir duygu bütünlüğünde parçaları bir araya getirmek istiyorum.”

KURGU: Korhan TOPÇUOĞLU