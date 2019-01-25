Güney Marlen’den yeni tekli: Nasıl Düştüm Bu Derde

Daha önce Şişelere Mektuplar albümüyle müzikseverlerle buluşan Güney Marlen, bu yıl da Nasıl Düştüm Bu Derde teklisini yayınladı. Garaj Müzik etiketiyle yayınlanan şarkının klibi de dijital platformda izleyicilerle buluştu. Söz ve müziği Güney Marlen’e ait olan şarkının klibini ise Harutyun Arto Davulciyan yönetti.
ŞARKININ SÖZLERİ ŞÖYLE:
Aşk yanakla dudak arasında bir yerde
Bana sorarsan aşk diz kapağının yanına değen elde
Göz göze sımsıkı sarılmış bir belde
Ya da kışın terk edilmiş yazlık bir belde
Nasıl düştüm bu derde
Cenaze hangi evde
Her ölüm erken derken
Her güzel şey biter
Nasıl düştüm bu derde
Aşk zehirli bi' meyve, yemişiz hep afiyetle
Suyunu sıksan şarap, kurutsan iki kişi de harap
Ya kardan adam âşık olur ateşe, güneşe
Ya da doğru kişiler yanlış zamanda denk gelmekte
Nasıl düştüm bu derde
Cenaze hangi evde
Her ölüm erken derken
Her güzel şey biter
Nasıl düştüm bu derde
Tüm aşklar bir film finali gibi biter, üzer yine
O film yıllarca vizyonda kalır, kalplerde
Nasıl düştüm bu derde
Cenaze hangi evde
Her ölüm erken derken
Her güzel şey biter
Nasıl düştüm bu derde