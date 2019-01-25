Güney Marlen’den yeni tekli: Nasıl Düştüm Bu Derde

Daha önce Şişelere Mektuplar albümüyle müzikseverlerle buluşan Güney Marlen, bu yıl da Nasıl Düştüm Bu Derde teklisini yayınladı. Garaj Müzik etiketiyle yayınlanan şarkının klibi de dijital platformda izleyicilerle buluştu. Söz ve müziği Güney Marlen’e ait olan şarkının klibini ise Harutyun Arto Davulciyan yönetti.

ŞARKININ SÖZLERİ ŞÖYLE:

Aşk yanakla dudak arasında bir yerde

Bana sorarsan aşk diz kapağının yanına değen elde

Göz göze sımsıkı sarılmış bir belde

Ya da kışın terk edilmiş yazlık bir belde

Nasıl düştüm bu derde

Cenaze hangi evde

Her ölüm erken derken

Her güzel şey biter

Nasıl düştüm bu derde

Aşk zehirli bi' meyve, yemişiz hep afiyetle

Suyunu sıksan şarap, kurutsan iki kişi de harap

Ya kardan adam âşık olur ateşe, güneşe

Ya da doğru kişiler yanlış zamanda denk gelmekte

Nasıl düştüm bu derde

Cenaze hangi evde

Her ölüm erken derken

Her güzel şey biter

Nasıl düştüm bu derde

Tüm aşklar bir film finali gibi biter, üzer yine

O film yıllarca vizyonda kalır, kalplerde

Nasıl düştüm bu derde

Cenaze hangi evde

Her ölüm erken derken

Her güzel şey biter

Nasıl düştüm bu derde