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Güneyli Bayan izleyicilerle buluşacak
Güneyli Bayan izleyicilerle buluşacak
Usta oyuncu Rutkay Aziz ve Dolunay Soysert’in oynadığı ‘Güneyli Bayan’, 10 Ocak Cuma saat 20.30’da Trump Sahne’de prömiyer yapacak.
Kültür Sanat 7 Ocak 2020 - 14:55

Kendini ‘aydın çevreden' sayanların, konforları söz konusu olduğunda nasıl da düzenin aydınına dönüştüklerini ve bir kadının gerçeğinden vazgeçmeden bu toplumla çekişmesini anlatan oyun, düzene ayak uydurmayı seçmeyip özgür ifade cesareti gösteren Hellman'ı hikayesini ve rejimin yarattığı baskının tüm arka odalarını izleyenlere sunuyor.

Dramaturjisini Taner Barlas’ın üstlendiği oyunda, yaşadığı dönemde gösterdiği güçlü duruşuyla herkesi kendine hayran bırakan Lillian Hellman‘ın savaşa bakışı farklı bir açıdan gözlemleniyor.

Güneyli Bayan’ın dekor tasarımı Yücel Tanyeri'ne kostüm tasarımı ise Sadık Kızılağaç'a ait.

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