Güneyli Bayan izleyicilerle buluşacak

Kendini ‘aydın çevreden' sayanların, konforları söz konusu olduğunda nasıl da düzenin aydınına dönüştüklerini ve bir kadının gerçeğinden vazgeçmeden bu toplumla çekişmesini anlatan oyun, düzene ayak uydurmayı seçmeyip özgür ifade cesareti gösteren Hellman'ı hikayesini ve rejimin yarattığı baskının tüm arka odalarını izleyenlere sunuyor.

Dramaturjisini Taner Barlas’ın üstlendiği oyunda, yaşadığı dönemde gösterdiği güçlü duruşuyla herkesi kendine hayran bırakan Lillian Hellman‘ın savaşa bakışı farklı bir açıdan gözlemleniyor.

Güneyli Bayan’ın dekor tasarımı Yücel Tanyeri'ne kostüm tasarımı ise Sadık Kızılağaç'a ait.