Guns N’ Roses üç yıllık turneden servet kazandı

“Not in This Lifetime…” adlı dünya turnesi için tekrar birleşen ünlü rock grubu Guns N’ Roses, üç yıl boyunca 158 konser verdi. Toplamda 5 milyon 371 bin 891 bilet sattı.

Billboard’ın haberine göre tüm konserlerden elde edilen gelir 584.2 milyon dolar oldu. Konserler altı kıtada gerçekleşti ve dünyanın en büyük 10 dünya turnesinden biri oldu.

“Not in This Lifetime…”, henüz sonlanmadan önce tüm zamanların en büyük 10 dünya turnesi arasında gösterildi. Grup üyeleri Axl Rose, Slash ve Duff McKagan en son 1993 yılında “Use Your Illusion” adlı turne için bir araya gelmişti.

Guns N’ Roses yakında bir albümle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.