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Günübirlik nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘günübirlik’ bitişik mi ayrı mı yazılır?
Günübirlik nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘günübirlik’ bitişik mi ayrı mı yazılır?
Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de ‘günübirlik’ dir. Günübirlik mi, günü birlik mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 10 Ekim 2019 - 12:35

Türkçe’de özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçe’yi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘günübirlik'dir.

GÜNÜBİRLİK NE DEMEK:

1- Gece kalmadan aynı gün dönmek üzere, günübirliğine.

2- Gelişigüzel

3- Bütün bir gün boyunca, gece kalmadan yapılan.

GÜNÜBİRLİK NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin “günübirlik mi, günü birlik mi” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı günübirlik şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.

günü birlik (Yanlış kullanım)
günübirlik (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Okul arkadaşlarımla beraber günübirlik bir ziyaret yapmayı uygun bulduk.”

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Son güncelleme: 12:37 - 10.10.2019
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