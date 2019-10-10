Günübirlik nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘günübirlik’ bitişik mi ayrı mı yazılır?
Türkçe’de özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçe’yi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘günübirlik'dir.
GÜNÜBİRLİK NE DEMEK:
1- Gece kalmadan aynı gün dönmek üzere, günübirliğine.
2- Gelişigüzel
3- Bütün bir gün boyunca, gece kalmadan yapılan.
GÜNÜBİRLİK NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin “günübirlik mi, günü birlik mi” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı günübirlik şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.
günü birlik (Yanlış kullanım)
günübirlik (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Okul arkadaşlarımla beraber günübirlik bir ziyaret yapmayı uygun bulduk.”